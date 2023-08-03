أسعار اللحوم البلدية والبرازيلية اليوم الخميس 3-8-2023 في الأسواق

تماسكت أسعار اللحوم المجمدة والطازجة والمفروم اليوم الخميس 3-8-2023، وتأرجح الكندوز الفاخر بين 270 جنيهًا إلى 394 جنيهًا في الهايبر ماركت ومحالّ الجزارة، واللحوم الجملي 300 جنيه، والكبدة الجملي 340 جنيهًا، ولحوم الضاني 380 جنيهًا، والكبدة الضاني 420 جنيهًا، واللحوم االمستوردة 210 جنيهات، طبقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار كيلو البتلو البلدي تراوح بين 380 جنيهًا إلى 400 جنيه للكيلو، والكفتة أو السجق أو البرجر 260 جنيهًا، والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار بأن سعر الكبدة الجملي 340 جنيهًا، والمفروم الجملي 300 جنيه، والسجق الجملي 300 جنيه، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني 280 جنيهًا.

وكشف التجار أن السجق المستورد 80 جنيهًا، والسوسيس 240 جنيهًا إلى 280 جنيهًا.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيهًا، والجاموسي 115 و124 جنيهًا للكيلو.

ونوه التجار بأن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيهًا، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 75 ألفًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدي في محالّ الجزارة: 270 جنيهًا إلى 340 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان”: 220- 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم المستورد في منافذ الجيش: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار اللحوم في المنافذ ومحالّ الهايبر ماركت

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار المفروم الكندوز: 240 جنيهًا إلى 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي: 300 جنيه

أسعار السجق المستورد: 80 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه.