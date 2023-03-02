أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس 2-3-2023 بالمنافذ الحكومية ومحلات الجزارة والهايبرماركت

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس2-3-2023 وسجل سعر كيلو اللحوم الكندوز بالمنافذ الحكومية 185 جنيها بدلا من 180 جنيها ،بينما تراوح الكيلو بين 240 جنيها إلي 285 جنيها بمحال الجزارة والكبدة البلدي 280 جنيها، بينما تراوحت أسعار اللحوم الجملي والضاني و الماعز بين 180 إلى 220 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأوضح التجار أن سعر كيلو المفروم الجملي يتراوح بين 170 جنيها إلي 190 جنيها ولحوم الماعز بالعظم 190 جنيها علي الاقل والكبدة البلدي 280 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدية “قائم ” تراوح بين107 جنيها إلي 118 جنيها للعجول البقرية السوبر ،و “الجاموسي” 95 إلي 105جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو الكندوز البلدي تراوح في محلات الجزارة بين 250 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع المتوسطة والممتازة،وفي السلاسل التجارية 280 إلى 320 جنيها،بينما ينخفض السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن تراوحت بين 115 جنيها إلي 150 جنيها للكيلو القباني و الخراف 130 جنيها،والعجول الجمسي المتوسطة الوزن 100 جنيها إلى 105 جنيها،وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها “قباني ” والبقرة اللحم ب175جنيها والعجلة اللحم ب190 جنيها والفحلة اللحم 180جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر العجل البقري للوزن 200 إلى 210 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم 130جنيه و 150كجم 135 جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للاوزان 300 كجم سجل 110إلي 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأضافى التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأفاد التجار أن سعر رأس البتلو عمر اسبوع ب4000 جنيه وعمر اسبوعين ب5500 بتراجع 3500 جنيها و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البقرة المدرة للحليب تتراوح بين 45 ألف إلى 60ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر اسبوع 6000 جنيه وعمر اسبوعين 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

اللحوم بمنافذ ” الزراعة وآمان ” :185 جنيها للكيلو

اللحوم السودانية الفريش في منافذ الجيش :210 جنيها

اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:240 إلى 250 جنيها

اللحوم البلدية في منافذ آمان :185جنيها

لحوم الماعز البلدي بالعظم :200 جنيها

البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

اللحم الموزة الهندي : 150 جنيها للكيلو

الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيها

وسجل سعر الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

السجق المستورد :150 جنيها للكيلو