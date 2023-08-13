أسعار اللحوم البلدية اليوم الأحد 13-8-2023.. وانخفاض «السودانية» في المنافذ

شهدت أسعار اللحوم البلدية والسودانية تفاوتا اليوم الأحد 13-8-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم السودانية في المنافذ بين 200 و230 جنيها و البلدي 270 جنيها بينما تتراوح القطعية الكندوز بين 260 جنيها إلي 300 جنيه في محال الجزارة بالمناطق الشعبية والمحافظات.

وكشف التجار أن سعر اللحوم الجملي 300 جنيه والسجق والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز البلدي 280 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

أسعار اللحوم البلدية

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120 جنيها للكيلو .

وذكر التجار أن سعر كيلو القباني ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ولـ” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والقطعيات الكندوز البقري الفريش : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” : 200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ

أسعار اللحوم السودانية في منافذ الداخلية :200 جنيه

أسعار اللحوم المجمدة في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار السجق :250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه