أسعار اللحوم البلدية المشفية والكبدة اليوم السبت 29-7-2023

تباينت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة اليوم السبت 29-7-2023 وتراوح الكندوز البلدي بين 270 و320 جنيها في محال الجزارة والجملي 300 جنيه وفي السلاسل التجارية 280 جنيها للمكعبات وفي الهايبر ماركت 340 للستيك والضاني 380 جنيهاو المجمد البرازيلي 210 جنيهات والهندي 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وأفاد التجار أن سعر كيلو البتلو تراوح بين 380 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة أوالسجق أوالبرجر 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وأوضح التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها والجاموسي 115و124 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر كيلو القباني ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي في محال الجزارة : 240 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق البقري المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه