أسعار اللحوم البقري والضاني في منافذ الزراعة ومحلات الجزارة اليوم الجمعة 13-10-2023

شهدت أسعار اللحوم الضاني والكندوز تباينًا، اليوم الجمعة 13-10-2023، في منافذ وزارة الزراعة ومحلات الجزارة، حيث سجل اللحم البقري والكبدة البلدي 250 جنيهًا، والسودانية 210 جنيهات، والمفروم السوداني 190 جنيهًا، والضاني البلدي 260 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات اليوم.

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية في محلات الجزارة 280 جنيهًا، والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيهًا، والبرجر والبوفتيك واللحوم الجملي 300 جنيه و380 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية يسجل في بعض المحلات الشهيرة 280 جنيهًا للعرض الكيلو 10% دهن، بينما تسجل عبوة اللحوم البرازيلية 80 جنيهًا، والمفروم 70 جنيهًا، و55 جنيهًا للكبدة لوزن العبوة نصف كيلوجرام في منافذ الجيش.

وأفاد التجار بأن سعر اللحوم البرازيلي 200 جنيه للكيلو والمفروم المستورد 190 جنيهًا في المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 في منافذ الجيش، واللحوم والكبدة 210 جنيهات.

وقال التجار إن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 250 جنيهًا، والسودانية 210 جنيهات في المنافذ الحكومية، والضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر السجق المستورد 90 جنيهًا للكيلو، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في السوبر ماركت.

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” سجلت 130 جنيها و اللحوم الجاموسي 115و 125جنيهًا للكيلو.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيهًا، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم أومكعبات الكندوز البلدية: 300 جنيه

أسعار الكفتة البلدية: 240 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية في منافذ الزراعة وأمان: 210 جنيهات

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين: 195 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي في المنافذ: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار السجق الجملي: 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه