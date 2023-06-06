أسعار اللحوم البقري والضاني في الأسواق اليوم الثلاثاء 6-6-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الجملي والكندوز اليوم الثلاثاء 6-6-2023 وتراوحت قطعيات الكندوز البلدي بين 290 إلى 330 جنيها والجملي 280 إلى 300 جنيه والضاني 340 إلى 350 جنيها والمجمد البرازيلي 190 جنيها إلى 220 جنيها والجاموسي 240 جنيها والسوداني 270 جنيها.

وقال التجار إن سعر الضاني بالعظم 350 جنيها والكندوز البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 350 جنيها واللحوم الجملي 250 إلى 300 واللحوم المجمدة 220 جنيها والمفروم المجمد 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق البرازيلي 90 جنيها.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محال الجزارة 365 جنيها في القاهره الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم “تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو مع تراجع سعر العجل ما بين 2000 إلى 5000 جنيه نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وذكر التجار أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز حسب الجودة والقطعية .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر الكيلو قائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو و ” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس ” 115 جنيها.

ونوه التجار إلي أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 130 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة والهيبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 225 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ “أمان” : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية المبردة : 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 290 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي 300 جنيه