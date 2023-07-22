تأرجحت أسعار اللحوم البقري والضاني اليوم السبت 22-7-2023 وتراوحت أسعار الكيلو بين 250 جنيها إلي 320 جنيها بمحال الجزارة للكندوز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت 440 جنيها واللحوم الجملية 300 جنيه والمستورد 210 جنيهات والمجمد المستورد 200 جنيه طبقا لعدد من التجار .

وأفاد التجار أن سعر الضاني تأرجحت بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة الكندوز البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وقال التجار إن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 138 جنيها والجاموسي 116و125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيها ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محلات الجزارة : 240 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد بمنافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم الجاموسي الهندي : 200 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلي420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه