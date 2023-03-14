أسعار اللحوم البقري والجملي والضأن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-3-2023

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-3-2023 وتراوحت أسعار الكيلو بمَحَالّ الجزارة بين 210 إلى 285 جنيها واللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش 160 جنيها للكيلو وسعر الكيلو بمنافذ وزارة الزراعة وأهلا رمضان وأمان بين 180 إلى 210 جنيهات طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي تراوح بين 190 إلى 220 جنيها وكيلو لحوم الماعز بالعظم 200 جنيه ولحوم الضأن 200 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 110 إلى 117 جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة تراوح بين 230 جنيها إلى 285 جنيها للأنواع الفاخرة والسلاسل التجارية 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 180 جنيها للكيلو على الأقل.

وأكد التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 180 جنيها والعجلة اللحم بـ 110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

وذكر التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و300 كجم بـ 130 جنيها و150كجم 135 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم 115جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وذكر التجار أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع 4000 جنيه و15 يوما 5500 و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه وعمر 40 يوما 7500 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألف والجاموسة 55 ألفا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في مَحَالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان : 180 إلى 210 جنيهات



سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 210 جنيهات

سعر اللحوم بمنافذ أمان : تتراوح بين 190 جنيها إلى 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 210 جنيهات

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 180 إلى 250 جنيها

سعر اللحوم الماعز البلدي بالعظم :200 جنيه

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة : 230 إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك : 250 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو : 260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الضأن : 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 إلى 220 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة : 160 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :150 جنيها للكيلو

السجق الجملي البلدي 100 جنيه