أسعار اللحوم البقري والجملي والجاموسي اليوم الأحد 28-5-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الكندوز اليوم الأحد 28-5-2023 وتأرجح البقري بين 350 إلى 380 جنيها حسب الجودة والجملي 300 جنيه والكبدة البلدي 360 جنيها للكيلو وبمنافذ وزارة الزراعة 225 جنيها والسجق 240 جنيها وفقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم الحمراء البلدية في محلات الجزارة 350 جنيها و417 جنيها لاعلى سعر في القاهره الكبرى والإسكندرية لأجود الأنواع و أسعار الكيلو من لحوم الجديان 400 جنيه.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 135 إلى 140 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي 122و 125 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 225 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 190 جنيها قائم و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” 135 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس” اللحم 120 جنيها .

وألمح التجار إلى أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 140 جنيها “قائم” للكيلو والوزن 300 كجم بـ130جنيه ووزن 150كجم ب 150 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 130 جنيها ووزن 200 كجم بـ125 جنيها ووزن 150 كجم بـ159 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في أسواق الأحد

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 225 إلى 250 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 190 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 220جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي: 300 جنيه إلى 417 جنيها

سعر البتلو البلدي: 380 إلى 415 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

سعر السجق البلدي: 200 جنيه إلى 240 جنيها

سعر السجق المستورد: 190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ150 جنيها