أسعار اللحوم البقري والجملي اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق ومحال الجزارة والسوبر ماركت

تباينت أسعار اللحوم البقري والجملي في سوق اليوم الجمعة 1-12-2023 لتتراوح المكعبات البلدية بين 280 جنيه إلي 300 جنيه 260 جنيه في الجزارة الشعبية و في الهيبر ماركت والسلاسل الغذائية بين 360و520 جنيها والمفروم 350 جنيها والكبدة350 و 370 جنيه والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات ومنافذ محاربة الغلاء 220 جنيها و 260 جنيه والكبدة 210 جنيه والبرجر والسجق والكفتة 220 جنيه والحواوشي 150 جنيه للكيلو .

أسعار اللحوم

وقال التجار أن سعر كيلو الماعز واللحوم الجملي 260جنيها و 300 جنيها للكيلو والسجق والبرجر و الكفتة البلدية 150 جنيه و 320 جنيه حسب الجودة.

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيه ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320جنيه .

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيها والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيه في المحال التجارية و 160 جنيه في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة .

وأكد التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيها و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 220 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

وذكر التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقري : 280و 300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة البقري : 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم المبردة :210 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلية : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيها

أسعار السجق والبرجر المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيها

اسعار الكبدة المستوردة :110جنيه