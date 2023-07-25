أسعار اللحوم البقري والجملي اليوم الثلاثاء 25-7-2023

تفاوتت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-7-2023 وتراوح سعر الكيلو الكندوز في الأسواق بين 240 جنيها إلى 338 جنيها وبالسلاسل التجارية والهايبر ماركت 280 إلى 360 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه والبرايزلي 170 إلي 210 جنيهات والمجمد الهندي 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم الضاني تأرجح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيه والجاموسي 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأكد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها والجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر كيلو القائم لـ ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القباني للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة : 240 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ ” آمان “:220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المجمدة الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلي 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه