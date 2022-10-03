أسعار الكوسة تشهد استقرارا في أسواق الإسكندرية بعد حصاد العروة الجديدة

قال هاشم محمد هاشم رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية إن أسعار محصول الكوسة فى الأسواق تشهد استقرارا بعد أن تراجع سعرها في الأيام الماضية.

وأضاف لـ ” المال ” أن متوسط سعر كيلو الكوسة حالياً يبلغ نحو 8 جنيهات للكيلو بعد أن ارتفعت ووصلت فى الفترة الماضية إلى نحو 14 جنيها للكيلو .

وأشار هاشم إلى أن السبب فى تقلبات الأسعار التى شهدتها أسعار الكوسة هو وجود “فاصل عروة جديدة، لافتاً إلى أنه طالما انخفض المعروض في السوق يزيد السعر ولكن مع طرح الكميات من الجديدة من الكوسة أحدث التوازن في السوق.

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح من جنيهين إلى خمسة جنيهات ، وأن هناك استقرارا فى أسعار المنتجات .

ولفت هاشم إلى أنه بالنسبة للفواكه فإن بعض الأنواع ستبدأ في الانحسار وذلك بالنسبه للتين السلطاني والكمثرى والمانجو والعنب .

وأشار هاشم إلى أنه لا يزال هناك تصميم من بعض الجهات على نقل وكالة الخضروات والفاكهة من موقعها الحالى بالخضرة إلى مدينة برج العرب ، إلا أن بعض الأعمال الانشائية لم تنتهى