أسعار الكهرباء .. قيمة فاتورتك بعد الزيادة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الشريحة الأولى من أسعار فواتير الكهرباء تبدأ من صفر حتى ٥٠ كيلووات، بقيمة فاتورة تصل إلى ٦.٥ جنيه، والشريحة الثانية التى تستهلك حتى ١٠٠ كيلووات تصل فاتورتها إلى ٢٠ جنيها، والشريحة الثالثة حتى ٢٠٠ كيلووات بفاتورة ٦٠ جنيها.

وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن الشريحة الرابعة، والتى تستهلك حتى ٣٥٠ كيلووات ستصل إلى ١٢٠ جنيها.