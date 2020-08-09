أسعار الكليات فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن أسعار الكليات للعام الجامعي الجديد 2020-2021، والتي من المقرر أن يتقدم لها طلاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها. وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسعار كلياتها للعام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي: كلية الطب…

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن أسعار الكليات للعام الجامعي الجديد 2020-2021، والتي من المقرر أن يتقدم لها طلاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها.

وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسعار كلياتها للعام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي: كلية الطب البشري 98500 ألف جنيه.



وبلغت مصروفات كلية طب وجراحة الفم والأسنان 75 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 60 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 50 ألف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية 40 ألف جنيه.

وبلغت مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 32 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، وكلية التمريض 20 ألف جنيه، وكلية الهندسة 45 ألف جنيه، وكلية الإعلام «الشعبة العربية» 28 ألف جنيه،.



كما تتضمن قائمة مصروفات جامعة مصر للعام الجديد، كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية والإنجليزية 26 ألف جنيه، وكلية تكنولوجيا المعلومات 24 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة 22 ألف جنيه، كلية الآثار والإرشاد السياحي 16 ألف جنيه، كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.



وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تطلب للالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة 2020، مجموعة من الأوراق تتمثل في أصول الأوراق (أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها + أصل شهادة الميلاد).



كما يجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة، وعدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، واحضار نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند او شهادة ميلاد كمبيوتر مستخرجة حديثا بيها الرقم الثلاثى العسكري للذكور المصريين مواليد 2001 وما قبلها.