يبحث العديد من أولياء الأمور عن أسعار الكتب في المدارس الخاصة 2022 -2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار الكتب المطورة للمدارس الرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، والقومية والخاصة لغات انجليزي وفرنساوى وعربي، واليابانية، والدولية.

وتتضمن أسعار الكتب في المدارس الخاصة 2022 -2023 لمرحلة رياض الأطفال، وصفوف المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022–2023.

كما شددت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بالالتزام ببيع الكتب باسعار الكتب المعلنة للطلاب وفقاً للأسعار التالية :

كتب رياض الأطفال

402,5 جنيه بالمدارس الخاصة لغات إنجليزي.

172,5 جنيه بالمدارس الخاصة لغات فرنسي.

230 جنيه بالمدارس الخاصة عربي.

كتب الصف الأول الابتدائي

460 جنيها بالمدارس الخاصة لغات انجليزي.

230 جنيها بالمدارس الخاصة لغات فرنسي.

287,50 جنيه جنية بالمدارس الخاصة عربي.

كتب الصف الثاني الابتدائي

517,50 جنيه بالمدارس الخاصة لغات انجليزي.

287,50 جنيه بالمدارس الخاصة لغات فرنسي.

345 جنيه جنيه بالمدارس الخاصة عربي.

كتب الصف الثالث الابتدائي

517,50 جنيه بالمدارس الخاصة لغات انجليزي.

287,50 جنيه بالمدارس الخاصة لغات فرنسي.

345 جنيه بالمدارس الخاصة عربي.

كتب الصف الرابع الابتدائي

690 جنيه بالمدارس الخاصة لغات انجليزي.

517,5 جنيه بالمدارس الخاصة لغات فرنسي.

517,5 جنيه بالمدارس الخاصة عربي.