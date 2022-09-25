أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسعار الكتب المدرسية 2022- 2023 في مصر، اليوم، والخاصة بالمدارس المطورة والمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، والقومية والخاصة لغات (إنجليزي وفرنساوى وعربي) واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الخمسة الأولى بالحلقة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

وتقوم “المال”، في التقرير التالي، برصد أسعار الكتب المدرسية 2022- 2023 في مصر للمدارس المطورة والمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، وذلك فيما يلي:

رضا حجازى وزير التربية والتعليم

فيما بلغت أسعار الكتب للمدارس المطورة لرياض الأطفال

402.5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

172.5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

230 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

230 جنيهًا بالمدارس الدولية.

وسجلت أسعار الكتب للمدارس المطورة للصف الأول الابتدائي

460 جنيهًا بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

230 جنيهًا بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

287.50 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.

345 جنيهًا بالمدارس الدولية.

أسعار الكتب المدرسية المطورة للصف الثاني الابتدائي

517.50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

287.50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

345 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

345 جنيهًا بالمدارس الدولية.

وسجلت الأسعار للمدارس المطورة للصف الثالث الابتدائي

517.50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

345 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

345 جنيهًا بالمدارس الدولية.

أسعار الكتب المدرسية المطورة للصف الرابع الابتدائي

690 جنيهًا بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

517.5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

517.5 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.

460 جنيهًا بالمدارس الدولية.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 يوم 1 أكتوبر المقبل 2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.