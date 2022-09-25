أسعار الكتب الخارجية 2022-2023 تقفز بنسبة 20- 30% للمراحل التعليمية

ارتفاعات كبيرة في أسعار الكتب الخارجية 2022- 2023 بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% في كل المكتبات والأسواق مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، لمختلف الصفوف الدراسية بالمكتبات؛ على خلفية زيادة سعر الورق المحلي والمستورد في الفترة الأخيرة؛ جراء تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، وفقًا لمصدر مسئول في شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويقوم عدد من أولياء الأمور والطلاب بشراء الكتب الخارجية رغم ارتفاع أسعارها في المكتبات، هذا العام، ورغم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفّرت العديد من المصادر والمنصات التعليمية التي أتاحتها وتعدّ مرجعًا للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وزارة التعليم العالى

وتنشر المال أسعار الكتب الخارجية 2022- 2023 في التقرير التالي:

وجاءت أسعار كتاب “الأضواء” كالآتي:

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف الثاني الابتدائي 60 جنيهًا.

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف الثالث الابتدائي 63 جنيهًا.

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف الرابع الابتدائي 70 جنيهًا.

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف السادس الابتدائي 73 جنيهًا.

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف الأول الإعدادي 79 جنيهًا.

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 79 جنيهًا.

– كتاب الأضواء لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 79 جنيهًا.

– كتاب الأضواء رياضيات للصف الأول الابتدائي 55 جنيهًا.

– كتاب الأضواء رياضيات للصف الثاني الابتدائي 69 جنيهًا.

– كتاب الأضواء رياضيات للصف السادس الابتدائي 63 جنيهًا.

– كتاب الأضواء علوم للصف السادس الابتدائي 55 جنيهًا.

– كتاب الأضواء دراسات اجتماعية للصف السادس الابتدائي 60 جنيهًا.

فيما ارتفعت أيضاً أسعار الكتب الخارجية 2022-2023 صنف كتاب الامتحان

– كتاب الامتحان لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 79 جنيهًا.

– كتاب الامتحان لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 79 جنيهًا.

-كتاب الامتحان عربي- شرح للصف الأول الثانوي 115 جنيهًا.

– كتاب الامتحان دراسات للصف الثاني الإعدادي 66 جنيهًا.

– كتاب الامتحان دراسات للصف الثالث الإعدادي 67 جنيهًا.

– كتاب الامتحان لغة عربية للصف الأول الإعدادي 79 جنيهًا.

– كتاب الامتحان علوم- شرح للصف الثاني الإعدادي 67 جنيهًا.

– كتاب الامتحان علوم للصف الثالث الإعدادي 69 جنيهًا.

– كتاب الامتحان فلسفة للصف الأول الثانوي 55 جنيهًا.

– كتاب الامتحان فلسفة للصف الثاني الثانوي 59 جنيهًا.

– كتاب الامتحان فيزياء للصف الثالث الثانوي 99 جنيهًا.

– كتاب الامتحان فيزياء للصف الأول الثانوي 75 جنيهًا.

– كتاب الامتحان فيزياء للصف الثالث الثانوي 85 جنيهًا.

يُذكر أنه سينطلق العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، يوم 1 أكتوبر المقبل 2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.