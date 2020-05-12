أسعار الكتاكيت مرتفعة وحدها الأقصى عند 13.8 جنيه

لا يوجد سوى آليات العرض والطلب التي تتحكم في السوق

أسعار الكتاكيت ، لاتزال تدور حول مستويات مرتفعة، إذ اقترب الحد الأقصى لسعرها من 13.8 جنيه للكتكوت اليوم الثلاثاء، والحد الأدنى لسعرها 9.5 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن متوسط أسعار الكتاكيت يدور بين 8 إلى 12 جنيها للكتكوت، وأنه لا يوجد سوى آليات العرض والطلب التي تتحكم في السوق.

وأضاف لـ”المال”، أن أسعار الدواجن ب28 جنيه الكيلو في المزرعة ويباع للمستهلك بسعر 32 جنيها للكيلو، والبلدي بسعر 37 جنيها الكيلو للمستهلك.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا ترفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 28 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.