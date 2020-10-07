أسعار الكتاكيت عمر يوم تستقر عند 11 جنيها الأربعاء 7-10-2020

وذلك كسعر تداول بين شركات الدواجن، تمثل ما يقارب نسبته من 40% من سعر كيلو الدجاج في المزرعة البالغ 19 جنيها للكيلو



أسعار الكتاكيت، شهدت اليوم الأربعاء ثباتاً بين 9 و11 جنيها للكتكوت وذلك كسعر تداول بين شركات الدواجن، تمثل ما يقارب نسبته من 40% من سعر كيلو الدجاج في المزرعة البالغ 19 جنيها للكيلو.

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم سعره يبلغ متوسطه بين 9 و11 جنيها ، وليس هناك أية آليات أو أسباب واضحة لارتفاع سعره.

أسعار الكتاكيت المرتفعة عند 11 جنيها للكتكوت، يقابلها كيلو الدواجن في المزرعة بسعر 19 جنيها للكيلو في المزرعة ، ويباع للمستهلك بسعر بين 27 جنيها للكيلو ، في الوقت الذي يجب ألا يتجاوز السعر 22 جنيها للكيلو للمستهلك.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن ارتفاع السعر النهائي للدواجن متضرر منه المنتج والمستهلك، ومستفيد منه الحلقات الوسيطة.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد واصل الارتفاعات منذ ديسمبر من العام الماضي حتى الآن، حيث ارتفع من أقل من جنيه ديسمبر الماضي ليلامس 11 جنيها خلال أكتوبر الحالى.