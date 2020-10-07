اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت عمر يوم تستقر عند 11 جنيها الأربعاء 7-10-2020

وذلك كسعر تداول بين شركات الدواجن، تمثل ما يقارب نسبته من 40% من سعر كيلو الدجاج في المزرعة البالغ 19 جنيها للكيلو
دعاء حسني 2:56 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 2:56 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أسعار الكتاكيت، شهدت اليوم الأربعاء ثباتاً بين 9 و11 جنيها للكتكوت وذلك كسعر تداول بين شركات الدواجن، تمثل ما يقارب نسبته من 40% من سعر كيلو الدجاج في المزرعة البالغ 19 جنيها للكيلو.

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم سعره يبلغ متوسطه بين 9 و11 جنيها ، وليس هناك أية آليات أو أسباب واضحة لارتفاع سعره.

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 أسعار الكتاكيت المرتفعة عند 11 جنيها للكتكوت، يقابلها كيلو الدواجن في المزرعة بسعر 19 جنيها للكيلو في المزرعة ، ويباع للمستهلك بسعر بين 27 جنيها للكيلو ، في الوقت الذي يجب ألا يتجاوز السعر 22 جنيها للكيلو للمستهلك.

 وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن ارتفاع السعر النهائي للدواجن متضرر منه المنتج والمستهلك، ومستفيد منه الحلقات الوسيطة.

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سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد واصل الارتفاعات منذ ديسمبر من العام الماضي حتى الآن، حيث ارتفع من أقل من جنيه ديسمبر الماضي ليلامس 11 جنيها خلال أكتوبر الحالى.

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بقلم دعاء حسني

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