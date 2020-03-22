أسعار الكتاكيت تواصل الصمود عند 16.25 جنيه

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لـ”المال”‘ إن أسعار الكتاكيت بلغت متوسطاتها، اليوم، بين 10 و13 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد، واصلت الصمود عند مستوياتها المرتفعة، وسجلت 16.25 جنيه كأعلى سعر للكتكوت، متجاهلة كل تأثيرات أزمة فيروس كورونا، فيما تراجع الحد الأدنى ل10.75 جنيه ، بين شركات الدواجن.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لـ”المال”‘ إن أسعار الكتاكيت بلغت متوسطاتها، اليوم، بين 10 و13 جنيها.

وأضاف السيد أن هناك زيادة ملحوظة بدأت تشهدها أسعار الدواجن في السوق تخوفًا من أزمة كورونا ، ووصل السعر لـ29 و30 جنيهًا للكيلو في المزرعة، 35 و36 جنيهًا للمستهلك للدواجن البيضاء، وقغز السعر البلدي لـ40 جنيها.

أسعار البانيه تسجل مستويات غير مسبوقة الكيلو ب80 جنيه

وأضاف، السيد أن أسعار الدواجن البانيه سجلت اليوم الأحد 80 جنيها ، مرجعا ذلك لآليات العرض والطلب.

وحذر رئيس شعبة الثروة الداجنة من التكالب على السلع حيث يسمح بعمل شحية وهمية في السلع في السوق ويرتب علي ذلك ارتفاع سعرها، من قبل تجار ضعاف النفوس.

كان عبد العزيز السيد شعبة الثروة الداجنة ذكر في تصريحات لـ”المال”، ضرورة تشديد الحكومة الرقابة على الأسواق، قائلًا: “إحنا في حالة حرب، ولا يجب على أي تاجر أو منتج المغالاة في أسعار السلع بالأسواق”.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.8 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وأضاف السيد أن أسعار الكتاكيت ستظل مرتفعة حتى قبل رمضان بأيام، قبل أن تعاود الانخفاض لمعدلاتها الطبيعية والتي تقترب من 3 جنيهات للكتكوت.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن، ومن بينها ”روس، الوادي للدواجن، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، والقاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن بدأت الارتفاع بين 7 و10% مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى29 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا للكيلو سابقًا.