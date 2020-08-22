اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت تنخفض 50 قرشا.. والكتكوت بـ6.5 جنيه

ورغم سعر التداول بين الشركات، إلا أن شعبة الثروة الداجنة تؤكد علي أن متوسط سعر الكتكوت بين 4و 5 جنيه للكتكوت
دعاء حسني 6:21 م, السبت, 22 أغسطس 20 6:21 م, السبت, 22 أغسطس 20

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أسعار الكتاكيت سجلت ، اليوم السبت ، 9.5 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد كحد أقصى ، وسجل الحد الأدنى 6 جنيهات ، مقابل 6.5 جنيه سجلها الحد الأدنى نهاية الأسبوع الماضي يتراجع 50 قرشا للكتكوت.

سعر الكتاكيت
كتاكيت

ورغم سعر التداول بين الشركات، إلا أن شعبة الثروة الداجنة تؤكد علي أن متوسط سعر الكتكوت بين 4و 5 جنيه للكتكوت.

ويبلغ سعر الدواجن نحو 17 الي 17.5 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويباع للمستهلك ب 21 جنيهًا للكيلو الدواجن البيضاء مسجلة انخفاض قدره 4 جنيهات للكيلو ، وفقًَا لعبد العزيز السيد لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويؤكد السيد ، أن تراجع سعر الدواجن يعود إلي قلة الطلب المحلي، وسط قلة الطلب السياحي وانخفاض القوى الشرائية بسبب أزمة كورونا .

وكانت شعبة الثروة الداجنة قد اتجهت لمخاطبة، وزارة التجارة والصناعة لمساعدتها لإنعاش تصدير الدواجن بعد فترة من التوقف دامت 14 عام بعد أزمة انفلونزا الطيور.

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بقلم دعاء حسني

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