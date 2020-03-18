أسعار «الكتاكيت» تقفز وتتجاوز 16.25 جنيه

ليتخطى سعر تداول الدولار البالغ 15.76 جنيه، اليوم، فيما وصل الحد الأدنى لـ13.5 جنيه

أسعار الكتاكيت واصلت الارتفاع، اليوم الأربعاء، وسجلت 16.25 جنيه كأعلى سعر للكتكوت ليتخطى سعر تداول الدولار البالغ 15.76 جنيه، اليوم ، فيما وصل الحد الأدنى لـ13.5 جنيه، وذلك خلال تداولات شركات الدواجن، اليوم، متجاوزة أزمة كورونا العالمية.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار الكتاكيت بلغت متوسطاتها، اليوم، ما بين 13 وحتى 16 جنيهًا، وستظل مرتفعة حتى قبل رمضان بـ20 يومًا.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن هناك زيادة ملحوظة بدأت تشهدها أسعار الدواجن في السوق تخوفًا من أزمة كورونا، ووصل السعر لـ29 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و33 جنيهًا للمستهلك.

وأكد السيد ضرورة عدم التكالب على السلع، خاصة أن هناك كميات تغطي الاستهلاك حتى 9 أشهر إلى عام. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

كما شدد السيد على ضرورة تشديد الحكومة الرقابة على الأسواق، قائلًا: “إحنا في حالة حرب ولا يجب على أي تاجر أو منتج المغالاة في أسعار السلع بالأسواق”.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.8 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وأضاف السيد أن أسعار الكتاكيت ستظل مرتفعة حتى قبل رمضان بأيام، قبل أن تعاود الانخفاض لمعدلاتها الطبيعية والتي تقترب من 3 جنيهات للكتكوت.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن، ومن بينها ”روس، الوادي للدواجن، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، والقاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10% مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 27 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا للكيلو سابقًا.