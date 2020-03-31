أسعار الكتاكيت تقاوم الهبوط وتعاود الارتفاع إلى 14.25 جنيه

عاودت أسعار الكتاكيت الارتفاع اليوم الثلاثاء لتسجل 14.25 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد بين شركات الدواجن، بزيادة 1.35 جنيه عن سعرها البالغ 12.9 جنيه منذ يومين، و16.25 جنيه الحد الأقصى لسعرها الأسبوع الماضي، وسجل الحد الأدنى لسعر الكتكوت 10.75…

عاودت أسعار الكتاكيت الارتفاع اليوم الثلاثاء لتسجل 14.25 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد بين شركات الدواجن، بزيادة 1.35 جنيه عن سعرها البالغ 12.9 جنيه منذ يومين، و16.25 جنيه الحد الأقصى لسعرها الأسبوع الماضي، وسجل الحد الأدنى لسعر الكتكوت 10.75 جنيه اليوم.

قال عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ل”المال” ، أن أسعار الكتاكيت عاودت الارتفاع اليوم الثلاثاء ليبلغ سعرها 11 جنيه بعد ان كانت قد انخفضت الي 8 جنيها للكتكوت قبل يومين.

وأضاف ، السيد أن أسعار الدواجن ارتفعت اليوم الي 29 جنيه في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 31 جنيهًا.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن، ومن بينها ”روس، الوادي للدواجن، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، والقاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 29 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.