أسعار الكتاكيت تسجل 16 جنيهًا اليوم الأحد بعد موجة الطقس السيئ

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 16 جنيها للكتكوت كأعلي سعر للشركة الوطنية، فيما بلغ أقل سعر 12.5 جنيه وسجلته شركة ناسكو إيجيبت.

قال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن العاصفة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية أثرت سلبًا على مزارع الدواجن، خاصة المزارع الصغيرة؛ حيث تسببت في غرق إنتاج عدد من المزارع الصغيرة.

يبلغ متوسطها نحو 11 جنيها للكتكوت

وأضاف، أن عددا من مزارع الدواجن أغرقت تمامًا بسبب العاصفة، ولكن لا يوجد حصر حتى الآن بحجم الخسائر.

وأشار درويش إلى أن الطلب على الدواجن كان منخفضا، وهو ما لم يتسبب في زيادة الأسعار حيث إن أغلب المستهلكين مكثوا في بيوتهم انتظارًا لاستقرار حالة الطقس.

وتراوحت أسعار الدواجن بين 27 جنيها للكيلو في المزرعة، و31 إلى 32 جنيها للكيلو للمستهلكين، وتراوح سعر البيض بين 27.5 جنيه للكرتونة ويصل للمستهلك بسعر 31.5 جنيه.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن لقرابة 1.8 مليار دجاجة سنويًا تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وتستورد مصر جزءا ضئيلا من احتياجاتها من الخارج وحاليًا أجزاء الدواجن فقط، وفقًا للغرف التجارية.

وأضاف السيد أن أسعار الكتاكيت ستظل مرتفعة حتى قبل رمضان بأيام، قبل أن تعاود الانخفاض لمعدلاتها الطبيعية والتي تقترب من 3 جنيهات للكتكوت.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربين في المنازل، ويوجد فارق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن ومن بينها ”روس ، الوادي للدواجن ، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، و القاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10% مطلع ديسمبر الماضي، بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الجاري، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 27 جنيها، مقابل 18 جنيها للكيلو سعرها سابقًا.

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