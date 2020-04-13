أسعار الكتاكيت تسجل 15.9 جنيه اليوم الاثنين 13-4-2020

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين علي مستوياتها المرتفعة، وسجلت 15.9 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم ، وذلك كحد أقصي للسعر وسجلته شركة الوطنية. تلتها شركة العناني بسعر 15 جنيها، و12 جنيها كحد أدني للسعر سجلته عدة شركات بينهم شركة عاصم…

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين علي مستوياتها المرتفعة، وسجلت 15.9 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم ، وذلك كحد أقصي للسعر وسجلته شركة الوطنية.

تلتها شركة العناني بسعر 15 جنيها، و12 جنيها كحد أدني للسعر سجلته عدة شركات بينهم شركة عاصم الخرصاوي والعالمية.

قال عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، لـ”المال” ، إن متوسط أسعار الكتاكيت بين 11 إلي 14 جنيها للكتكوت في المزرعة.

أسعار الكتاكيت المرتفعة هي التي دفعت بأسعار الدواجن إلى زيادة تكلفة إنتاجها قرابة 5 جنيهات في الكيلو ، حيث أن سعر الدواجن في المزرعة كان من المفترض أن يقترب من 23 جنيه للكيلو ليباع للمستهلك بسعر 25 جنيه للكيلو ولكن ارتفاع سعر الكتكوت أدى إلى زيادة سعر تكلفة الدواجن لتصل للمستهلك بسعر 33 جنيه الكيلو، وفقا للسيد.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام حتي لا ترفع سعر تكلفة الدواجن ، ويجب ضبط المنظومة وصولا لهذا السعر.

وأضاف ، السيد أن أسعار الدواجن تبلغ حاليا 28 جنيها للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن، ومن بينها ”روس، الوادي للدواجن، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، والقاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 28 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.