أسعار الكتاكيت تسجل ارتفاعات جديدة.. سعرها 15.9 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت وسجلت 15.9 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم ، وذلك كحد أقصي للسعر، و12 جنيها كحد أدني للسعر سجلته عدة شركات بينهم شركة العالمية مقابل 14.25 جنيه سعر الكتكوت الأسبوع الماضي.

بدوره، قال عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، لـ”المال” ، إن أسعار الكتاكيت عاودت الارتفاع السبت ليبلغ متوسط سعرها بين 12 و 15 جنيها للكتكوت بسبب استمرار زيادة الطلب علي تربية الدواجن.

وأضاف ، السيد أن أسعار الدواجن تراجعت في المقابل إلي 25 جنيه للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 30 جنيه.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن، ومن بينها ”روس، الوادي للدواجن، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، والقاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 25 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.