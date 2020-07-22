أسعار الكتاكيت تستقر عند 9.75 جنيه اليوم الأربعاء 22-7-2020

عمر يوم واحد، وسجلته شركة الوطنية، وبلغ الحد الأدنى 6.5 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن

أسعار الكتاكيت، حافظت اليوم الأربعاء 22- 7- 2020، على مستوياتها مرتفعة مسجلة 9.75 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، وسجلته شركة الوطنية، وبلغ الحد الأدنى 6.5 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن وسجلته شركة رواد النيل. عمر يوم واحد، وسجلته شركة الوطنية، وبلغ الحد الأدنى 6.5 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن أسعار الكتاكيت، حافظت اليوم الأربعاء 22- 7- 2020، على مستوياتها مرتفعة مسجلة 9.75 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، وسجلته شركة الوطنية، وبلغ الحد الأدنى 6.5 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن وسجلته شركة رواد النيل.

أسعار الدواجن سجلت 23 جنيهًا للكيلو فى المزرعة

أما عن أسعار الدواجن فسجلت 23 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 26 جنيهًا للمستهلك، وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا ترفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

كان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد صرح، نهاية الأسبوع الماضى، لـ”المال”، بأنه لا يوجد ما يبرر زيادة أسعار الكتاكيت فى ظل قلة دورات تربية الدواجن استعدادًا لموسم عيد الأضحى.

ويصل إجمالى حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطى كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبد العزيز السيد.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت فى مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين فى المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضى؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة، ليقفز سعر كيلو الدواجن فى المزرعة إلى 23 جنيهًا، مقابل 18 سابقًا.