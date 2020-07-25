أسعار الكتاكيت تستقر عند 9.75 جنيه.. اليوم السبت

وسجل الحد الأدنى زيادة من 6.5 إلى 6.75 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن.

حافظت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 25- 7- 2020، على مستوياتها مرتفعة مسجلة 9.75 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، وسجل الحد الأدنى زيادة من 6.5 إلى 6.75 جنيه كأقل سعر للتداول بين شركات الدواجن.

أما عن أسعار الدواجن فسجلت تراجعًا ملحوظًا لتبلغ 19 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وبين 24- 25 جنيهًا سعر الكيلو للمستهلك، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويصل إجمالى حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبد العزيز السيد.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها، وفقًا للغرف التجارية.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا ترفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

الغرف التجارية : سعر الكتكوت بين 5 و7 جنيهات

ويقول رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ”المال”، إن متوسط سعر الكتكوت بين 5 و7 جنيهات للواحد عمر يوم.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت فى مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين فى المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.