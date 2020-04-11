أسعار الكتاكيت تستقر مرتفعة عند 15.9 جنيه اليوم السبت

أسعار الكتاكيت، حافظت اليوم السبت علي مستوياتها المرتفعة وسجلت 15.9 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم ، وذلك كحد أقصي للسعر وسجلته شركة الوطنية، و12 جنيها كحد أدني للسعر سجلته عدة شركات بينهم شركة عاصم الخرصاوي. قال عبد العزيز السيد ،…

أسعار الكتاكيت، حافظت اليوم السبت علي مستوياتها المرتفعة وسجلت 15.9 جنيه للكتكوت الأبيض عمر يوم ، وذلك كحد أقصي للسعر وسجلته شركة الوطنية، و12 جنيها كحد أدني للسعر سجلته عدة شركات بينهم شركة عاصم الخرصاوي.

قال عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، لـ”المال” ، إن أسعار الكتاكيت متوسطها بين 11 الي 13 جنيها للكتكوت في المزرعة.

وأضاف ، السيد أن أسعار الدواجن ارتفعت في المقابل إلي 29 جنيها للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 33 إلى 34 جنيها.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن، ومن بينها ”روس، الوادي للدواجن، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، والقاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 29 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.