أسعار الكتاكيت تستقر عند 16 جنيهًا اليوم الإثنين

استقرت أسعار الكتاكيت مرتفعة اليوم الإثنين عند 16 جنيها كأعلى سعر سجلته شركة الوطنية، فيما كان الحد الأدنى لسعر الكتكوت 13 جنيها لشركة عاصم الخرصاوي، وفقًا للأسعار المتداولة بين شركات الدواجن.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الأسعار المرتفعة التي سجلتها الكتاكيت اليوم تعود لآليات العرض والطلب.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين بين 11 إلى 12 جنيها للكتكوت الواحد.

فيما حافظت أسعار الدواجن على مستويات أمس، واقتربت من 26 جنيها للكيلو في المزرعة، و31 جنيها للكيلو للمستهلك.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن لقرابة 1.8 مليار دجاجة سنويًا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وأضاف السيد أن أسعار الكتاكيت ستظل مرتفعة حتى قبل رمضان بأيام، قبل أن تعاود الانخفاض لمعدلاتها الطبيعية والتي تقترب من 3 جنيهات للكتكوت.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربين في المنازل، ويوجد فارق كبير بين أسعار الطرفين.

كما توجد سلالات من الكتاكيت في السوق المصرية تعود لشركات الدواجن ومن بينها ”روس ، الوادي للدواجن ، ودواجن الوطنية، وأربو وهبرد، و القاهرة للدواجن وطيبة للدواجن، وافيان، وعبد السلام حجازي للدواجن”، وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10% مطلع ديسمبر الماضي، بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الجاري، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 27 جنيها، مقابل 18 جنيها للكيلو سعرها سابقًا.