أسعار الكتاكيت تستقر بين 3-5 جنيهات خلال الأسبوع الحالي

شهدت أسعار الكتاكيت ثباتا بين 3-5 جنيهات للكتكوت، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي، فيما شهدت أسعار الدواجن زيادة بين 1-2 جنيه للكيلو للمستهلك ليصل سعرها لـ31-32 جنيه للكيلو، ويبلغ سعرها 26-27 جنيها سعر الكيلو في المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض 35.5 جنيه للكارتونة و40 جنيها للمستهلك، وفقًا لعبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الكتكوت في بورصة الدواجن بين 2.5 إلى 4 جنيهات عمر يوم

وأعلنت بورصة الدواجن، عن أن سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد يتراوح من 2.5 إلى 3.00 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 3.50 إلي 4 جنيهات، وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ”المال” إن أسعار الدواجن تشهد زيادات بين 10-15% خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلي إحجام المربين عن تربية الدواجن خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يتسبب في شحية في المعروض، وستظل ذلك حتى دخول شهر رمضان المعظم.

كانت أسعار الأعلاف قد استقرت الأسبوع الماضي عند آخر زيادة حققتها عند 6400 جنيه للطن، مقابل 6300 جنيه سعره قبل أسبوعين.

وكان رئيس الشعبة قد أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأعلاف رفعت الطن بين 100-150 جنيه التي تمت قبل أسبوع.

وكانت أسعار الدواجن قد بدأت في الارتفاع بين 7 و 10% مطلع ديسمبر الماضي، بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الجاري، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 23 و24 جنيها، مقابل 18 جنيها للكيلو سعرها سابق.