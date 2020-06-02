أسعار الكتاكيت ترتفع إلى 14.4 جنيه للواحد اليوم الثلاثاء

أسعار الكتاكيت، سجلت اليوم الثلاثاء، 14.4 جنيه كحد أقصى لسعر الكتكوت الأبيض سعر يوم واحد، و10 جنيهات كحد أدنى.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن متوسط أسعار الكتاكيت بين 8 وحتى 13 جنيهًا، اليوم الثلاثاء. أسعار الكتاكيت

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن متذبذبة، وسعرها 24 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتُباع للمستهلك بسعر 29 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة ضبط تكاليف الإنتاج ومن بينها سعر الكتكوت. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة

وأرجع انخفاض سعر الدواجن إلى انخفاض طلب المستهلكين عليها خلال تلك الفترة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا ترفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1 /8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 24 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.