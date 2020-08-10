اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت تخسر 25 قرشا.. والحد الأدنى بـ6.75

الحد الأقصى لسعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، البالغ قرابة 10.75 جنيه
دعاء حسني 6:36 م, الأثنين, 10 أغسطس 20 6:36 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين ،مرتفعة عند 10.75 جنيه للكتكوت كحد تقصي، ، وسجل الحد الأدنى قرابة 6.75 جنيه كأقل سعر لينخفص بذلك 25 قرشاً مقابل 7 جنيهات أقل سعر للتداول بين شركات الدواجن سجلته أمس الأحد.

وبذلك يكون الحد الأقصى لسعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، البالغ قرابة 10.75 جنيه يمثل نصف سعر الدجاجة البالغة 20 جنيهًا للكيلو فى المزرعة.

متوسط سعر الكتكوت الأبيض مستقر بين 6 و8 جنيهات، هذا ما أكده عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”.

أما عن سعر الدواجن فهي بين 20، 21 جنيها للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر بين 24 و25 جنيها للكيلو.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا يرفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

ويصل إجمالى حجم إنتاج مصر من الدواجن قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطى استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها، وفقًا للغرف التجارية.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت فى مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج للمربّين فى المنازل.

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بقلم دعاء حسني

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