أسعار الكتاكيت تحلق مرتفعة عند 14.2 جنيه

أسعار الكتاكيت سجلت، اليوم الإثنين، 14.2 جنيه كحد أقصى لسعر الكتكوت، و8.5 جنيه كحد أدنى للكتكوت.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، لـ”المال”، إن متوسط أسعار الكتاكيت بين 8 وحتى 12 جنيها اليوم الإثنين.

ووصف السيد، أسعار الكتاكيت بالمرتفعة، حيث إن سعرها يجب أن لا يتجاوز 4.5 جنيه الكتكوت.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن هبطت وسعرها بـ26 جنيها الكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 30 إلى 31 جنيها للكيلو للمستهلك.

وأرجع تراجع سعر الدواجن إلى انخفاض طلب المستهلكين عليها خلال تلك الفترة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا ترفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 28 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.