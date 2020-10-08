أسعار الكتاكيت تتراجع 50 قرشاً الخميس 8-10-2020

أسعار الكتاكيت شهدت اليوم الخميس تراجعا 50 قرشاً للكتكوت ليتراوح سعرها بين 8.5 و10.5 جنيه للكتكوت، مقابل 9.5 و11 جنيه سعر الحدين الأدني والاقصي أمس، وذلك كسعر تداول بين شركات الدواجن.

وكان 11 جنيهًا هو أقصي حد سجلته أسعار الكتاكيت خلال الأسبوع الجاري.

ويقول المهندس محمود العناني، رئيس مجموعة الدقهلية للدواجن، لـ”المال”، إن متوسط بيع شركته للكتكوت الأبيض عمر يوم يبلغ 7 جنيه للكتكوت.

وتنتج شركته قرابة 500 ألف كتكوت يومياً.

رئيس الدقهلية للدواجن: لن نقوم بتصدير الكتاكيت في 2020 لاحتياج السوق المحلية

ويؤكد رئيس مجموعة الدقهلية للدواجن، أن هناك إقبالا كبيراً علي شراء الكتكوت بالسوق المحلية وأن كل الإنتاج يتم توزيعه حتي أن شركته لن تقوم بتصدير اي كتكوت خلال العام الجاري لاحتياج السوق المحلية للإنتاج.

ويستعد عدد من شركات الدواجن في السوق المصرية، لتصدير الدواجن المجمدة والبيض المخصب والكتاكيت لعدد من أسواق الدول العربية والإفريقية خلال الربع الاخير من العام الجاري، وذلك بعد توقف استمر قرابة 14 عاما.

ويري العناني، أن هذا سعر يعد عادلاً نسبياً، فيما وصف متوسط سعر الكتكوت في السوق المحلية اليوم بين 8.5 الي 10.5 جنيه بانه مرتفع.

ويبدو أن التذبذب الذي تشهده أسعار الكتاكيت، ليس له علاقة بأسباب واضحة في السوق المحلية، هذا ما يؤكده الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتمثل أسعار الكتاكيت ثمن تكلفة الدجاجة، ويبلغ سعر كيلو الدجاج للمستهلك قرابة 27 جنيه تقريبا.