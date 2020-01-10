أسعار الكتاكيت تتراجع بنسبة تتجاوز 30%.. تعرف على الأسباب

سجلت أسعار الكتاكيت تراجعا بنسبة تتجاوز 30%، مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث تهاوى سعر الكتكوت ليسجل بين 2.5 و4 جنيهات للكتكوت، بانخفاض نسبته بين 33.3 -37.5% مقابل 4 إلى 6 جنيهات الأسبوع قبل الماضي

وستقرت أسعار الدواجن عند 23-24 جنيه للكيلو في المزرعة، وبين 27-28 جنيه للكيلو للمستهلك، وزيادة سعر البيض جنيه، حيث بلغت 31.5 جنيه في المزرعة، وبين 36-37 جنيه للكرتونة للمستهلك، وفقًا لعبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويضيف، رئيس الشعبة، أن تهاوي سعر الكتكوت، سببه برودة الطقس، وعدم إقبال المربين على بدء دورات جديدة خلال تلك الفترة.

الكتاكيت في بورصة الدواجن بين 2.5 إلى 4 جنيهات للساسو والأبيض

وعن سعر الكتاكيت المتنوعة، سواء الساسو أو البلدي أو الأبيض عمر يوم، نشر عن بورصة الدواجن، أنه بلغ الابيض من 3.50 جنيه إلى 4 جنيهات، أما سعر كتكوت ساسو من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، وبالنسبة لسعر كتكوت بلدي من 3 جنيهات إلى 3.50 جنيه.

وكانت أسعار الأعلاف قد استقرت الأسبوع الماضي عند آخر زيادة حققتها عند 6400 جنيه للطن

مقابل 6300 جنيه سعره قبل أسبوعين.

وكان رئيس الشعبة قد أشار إلي أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأعلاف رفعت الطن بين 100-150 جنيه التي تمت قبل أسبوعين.

ولفت إلى أن مصر تستورد أغلب مكونات الأعلاف من الخارج، خاصة الذرة وفول الصويا، فيما يجري تصنيع الأعلاف محليا.

ويقترب إنتاج مصر من الدواجن من 2 مليون طائر يومي، ويبلغ قرابة 1.3 مليار طائر سنويا، وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من الأسواق الخارجية، خاصة من البرازيل.

كانت أسعار الدواجن، ارتفعت بين 7 و10% مطلع ديسمبر الماضي، بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الجاري، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 23 و24 جنيها، مقابل 18 جنيها للكيلو قبل تلك الفترة.



وتعتمد مزارع الدواجن علي التدفئة بالسولار وأسطوانات البوتاجاز ، والتي كانت أسعارهما ارتفعت علي مدار العام الماضي.