أسعار الكتاكيت بين 8.5 إلى 13 جنيها.. واتحاد منتجي الدواجن: «الكتكوت» كان بنصف جنيه

أسعار الكتاكيت، استقرت اليوم الأحد بين 8.5 إلى 13.3 جنيه للكتكوت كحدين أدنى وأعلى للسعر سجل الحد الأدنيى شركة غرب البدرشين والأعلى شركة الوطنية، وذلك للكتكوت الأبيض عُمر يوم.

قال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لـ”المال”، إن متوسط أسعار الكتاكيت انخفض لقرابة 8 جنيهات في المزرعة ولفت إلى أن تلك الأسعار لا تزال مرتفعة، وأن الأمر متروك للعرض والطلب.

وتابع قائلا: “أسعار الكتاكيت كانت بنصف جنيه قبل عدة أشهر، والسعر الجيد للتكلفة يجب أن يتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات”.

وأضاف أن أسعار الدواجن مستقرة حاليًّا بين 26 و 28 جنيهًا الكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بين 32 و33 جنيهًا للمستهلك.

ويقول خبراء بالقطاع إن أسعار الكتاكيت يجب ألا تتجاوز زيادتها 6 جنيهات على مدار العام؛ حتى لا ترفع سعر تكلفة الدواجن، ويجب ضبط المنظومة وصولًا لهذا السعر.

ويصل إجمالي حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى قرابة 1.3 مليار دجاجة سنويًّا، تغطي كل استهلاك السوق المصرية، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستورد مصر جزءًا ضئيلًا من احتياجاتها من الخارج، وفقًا للغرف التجارية.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر، بينما الـ30% المتبقية من الإنتاج لقطعان المربّين في المنازل، ويوجد فرق كبير بين أسعار الطرفين.

وتشكل تكلفة الكتكوت 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت الارتفاع بين 7 و10%، مطلع ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الحالي، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 28 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا سابقًا.