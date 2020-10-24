أسعار الكتاكيت بين 7-11 جنيهًا اليوم السبت 24-10-2020

سجلت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت بين 7-11 جنيها للكتكوت الأبيض عمر يوم، كسعر تداول بين شركات الدواجن.

وقال المهندس محمود العناني ، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للدواجن، إن سعر الكتاكيت لدى شركته يقترب من 7 جنيهات للكتكوت.

وأكد أن أسعار الدواجن تراجعت إلى 19 جنيها للكيلو، مقابل 20- 21 جنيه الكيلو سعرها في المزرعة الأسبوع الماضي.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أنه لا يرى سببا وراء التغييرات في أسعار الدواجن والكتاكيت.

ويستعد عدد من شركات الدواجن في السوق المصرية، لتصدير الدواجن المجمدة والبيض المخصب والكتاكيت لعدد من أسواق الدول العربية والأفريقية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وذلك بعد توقف استمر قرابة 14 عاما.

وكانت 14 منشأة مصرية، حصلت علي شهادة خلوها من مرض إنفلونزا الطيور في يونيو 2020، وذلك من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية هو بمثابة خطوة ممهدة لتلك الشركات لتصدير الدواجن ومنتجاتها للخارج.



وكانت الأعلاف ارتفعت لتبلغ حاليا 7000 جنيه للطن مقابل 6700 إلي 6800 جنيه سعرها الأسبوع الماضي.

وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” حظرت استيراد الدواجن ومنتجاتها من السوق المصرية في 2006 خلال أزمة إنفلونزا الطيور.

ولم تتمكن مصر من تصدير الدواجن منذ بدء أزمة إنفلونزا الطيور لتفقد قرابة 11 سوقا كانت تصدر إنتاجها الفائق الجودة إليها .



ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.4 مليون دجاجة سنويا حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر حوالي 13 مليار بيضة حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتي من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائض للتصدير.

وكان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة،بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد ضرورة إيجاد آلية لضبط أسعار الدواجن بما يحقق صالح المنتج أوالمستهلك معا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن بورصة الدواجن قد تكون أحد تلك الآليات، لضبط منظومة تسعير الدواحن في السوق المصرية.

ويعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيوية المهمة للاقتصاد المصري، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من 2,5 مليون فرصة عمل مباشرة.