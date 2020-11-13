أسعار الكتاكيت بين 6 – 9 جنيه اليوم الجمعة 13-11-2020

وأكدت الشعبة أن هناك بين 30-40% تراجعا في القوة الشرائية للمستهلكين على الدواجن خلال الفترة الحالية

أسعار الكتاكيت سجلت اليوم الجمعة 13-11-2020، بين 6-9 جنيهات للكتكوت، وفقا لسعر التدوال بين الشركات.

أسعار الكتاكيت البيضاء لشركة الوادي

أسعار الكتاكيت البيضاء لشركة الوادي، سجلت اليوم 6.5 جنيه للكتكوت الأبيض، وكمتوسط لسعر الكتاكيت، وسجل أيضا هذا السعر من خلال شركتي رواد النيل، والدسوقي للدواجن.

كان عبد العزيز للسيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن هناك بين 30-40% تراجعا في القوة الشرائية للمستهلكين على الدواجن خلال الفترة الحالية وهو ما لن يدفع السعر إلى الارتفاع.

وعدد السيد أسباب هذا التراجع بانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين خاصة شريحة العاملين في البناء المتوقف تحسبا لصدور قرار رخص البناء.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف تتراوح بين 7000 و7200 جنيه للطن، مقابل 6700 إلى 6800 جنيه الشهر الماضي.

ويستعد عدد من شركات الدواجن في السوق المصرية، لتصدير الدواجن المجمدة والبيض المخصّب والكتاكيت لعدد من أسواق الدول العربية والأفريقية، خلال الربع الأخير من العام الحالى، بعد توقفٍ استمر قرابة 14 عامًا.

وكانت 14 منشأة مصرية قد حصلت على شهادة خلوّها من مرض إنفلونزا الطيور في يونيو 2020، وذلك من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو بمثابة خطوة ممهدة لتلك الشركات لتصدير الدواجن ومنتجاتها للخارج.

أسعار الكتاكيت البيضاء 9 جنيهات اليوم الجمعة

ويبلغ الحد الأقصى لأسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد 9 جنيه اليوم الجمعة كحد أقصى، تنتج من خلال 70% من الشركات و30% تربية منزلية.