أسعار الكتاكيت اليوم 9-11-2022 في مصر.. ارتفاعات بـ5 شركات وتراجع جنيهين في «الفيروز»

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء 9-11-2022 ارتفاعها داخل الأسواق في مصر، لدي عدد 5 شركات، وتراجع شركة واحدة، مع استقرار في أسعار باقي الشركات، بعد حالة من عدم الاستقرار في عدد من الشركات، خلال الأيام الماضية ، مابين ارتفاع وانخفاض في سعر البيع، ويتراوح سعر الكتكوت 5 جنيهات إلي 8.75 جنيهًا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ووفقاً لاحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

نيوهوب ايجيبت ارتفعت 25 قرشَا، والمصرية الهولندية، 75 قرشَا، والقاهرة للدواجن 50 قرشَا، والعناني 25 قرشَا، والوادي 50 قرشَا، بينما تراجعت الفيروز 2 جنيه دفعة واحدة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.75 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الفيروز 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

أمات 6.5 جنيهات

البنا 6.7 جنيه

المصرية الهولندية 5.25 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

القاهرة للدواجن 5.75 جنيه بدلا من 5.25 جنيه

الوطنية 8 جنيهات

العناني 7.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

الوادي 6.75 جنيه بدلا من 6.25 جنيه

رواد النيل 5.5 جنيهات

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.