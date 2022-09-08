تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 8-9-2022 في مصر، ما بين انخفاض وارتفاع وثبات في أغلب شركات دواجن كبري عاملة في السوق المحلية، حيث تراجع سعر البيع في القاهرة للدواجن بنحو 25 قرشا، وارتفاع بنحو 25 قرشاً في شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن ، مع استقرار وهدوء حذر في باقي شركات الدواجن .

واستقرت اسعار الكتاكيت اليوم في أغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه بدلاً من 8 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة الوطنية 7.75 جنيه

شركة الوادي 8 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات

شركة العناني 9.5 جنيه

شركة الفيروز 8.25 جنيه

شركة رواد النيل 6.75 جنيه

شركة البنا 8 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.