أسعار الكتاكيت اليوم 7-12-2022 في مصر.. ارتفاع في 4 شركات وتراجع في واحدة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، اليوم الأربعاء 7-12-2022، استقرارا وهدوءا في حركة البيع بعدد من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وسجلت الأسعار ارتفاعات بلغت 50 قرشا في عدد 4 شركات، فيما تراجعت في شركة واحدة بنفس القيمة، وذلك خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

وارتفعت أسعار الكتاكيت فى كل من شركات القاهرة للدواجن ونيوهوب إيجيبت للدواجن، والوطنية، والمصرية الهولندية بنحو 50 قرشَا، بينما تراجعت شركة العناني بنحو 50 قرشَا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.75 جنيه بدلا من 1.25 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه

العناني 3.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات

أمات 3 جنيهات

الوادي 4 جنيهات

البنا 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.