أسعار الكتاكيت اليوم 7-11-2022 .. وارتفاع الكتكوت بمتوسط جنيه

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 7-11-2022 ارتفاعها داخل الأسواق في مصر، لدي عدد 3 شركات، مع استقرار في أسعار باقي الشركات، بعد حالة من عدم الاستقرار في عدد من الشركات، خلال الأيام الماضية ، مابين ارتفاع وانخفاض في سعر البيع، ويتراوح سعر الكتكوت من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

ووفقاً لاحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت

وشهدت شركات نيوهوب إيجيب، والمصرية الهولندية، والفيروز، ارتفاع بنحو 1 جنيه دفعة واحدة في سعر البيع اليوم.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5 جنيهات بدلا من 8 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيه

المصرية الهولندية 4.5 جنيه بدلا من 4.25 جنيه

شركة الوطنية 8 جنيهات

شركة الفيروز 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

شركة العناني 7.5 جنيه

شركة أمات 6.5 جنيهات

شركة البنا 6.7 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 5.25 جنيه

شركة الوادي 6.25 جنيه

شركة رواد النيل 5.5 جنيهات

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.