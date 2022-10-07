أسعار الكتاكيت اليوم 7-10-2022 في مصر.. و«نيوهوب إيجيبت» تسجل أعلى سعر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم 7-10-2022 في مصر، في كبرى شركات الدواجن العاملة بقطاع الثروة الداجنة، بعد الارتفاعات التي شهدتها أغلب الشركات، أمس الخميس، حيث قفزت أسعار البيع من 50 قرشًا، وحتى 3 جنيهات دفعة واحدة في الكتكوت الواحد.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد هبوطًا حادًّا بأسعار الكتاكيت في مصر، حيث كان يتراوح سعر الكتكوت من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

وما زالت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، حتى الآن مستقرة في حركة البيع والشراء، كما أن أقل سعر بيع 6 جنيهات؛ وذلك لشركتي الحمد، ورواد النيل، بينما أعلى سعر بيع لدى شركة نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8.75 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 7 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 10.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

شركة الوطنية 9 جنيهات

شركة الفيروز 7 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

شركة الوادي 7.25 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 6 جنيهات

المصرية الهولندية 7 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.