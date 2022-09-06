أسعار الكتاكيت اليوم 6-9-2022 في مصر.. استقرار حركة البيع والشراء

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم 6-9-2022 في مصر ، بعد الارتفاعات التي شهدتها شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة منذ منتصف الأسبوع الماضي، والتي كانت ترتفع بشكل يومي .

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8 جنيهات

شركة الوطنية 7.5 جنيه

شركة الوادي 7.5 جنيه

شركة رواد النيل 6.75 جنيه

شركة العناني 9.25 جنيه

شركة البنا 8 جنيهات

شركة الفيروز 8 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.