أسعار الكتاكيت اليوم 6-11-2022 في مصر.. «نيوهوب إيجيبت» 8 جنيهات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم 6-11-2022 في مصر، وذلك في عدد 3 شركات، مع استقرار في أسعار باقي الشركات، بعد حالة من عدم الاستقرار في عدد من الشركات، خلال اليومين الماضيين، مابين زيادة وتراجع في سعر البيع، ويتراوح سعر الكتكوت من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وشهدت شركات نيوهوب إيجيب، والمصرية الهولندية، والفيروز، ارتفاع بنحو 1 جنيه دفعة واحدة في سعر البيع اليوم.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

المصرية الهولندية 4.25 جنيه بدلا من 3.25 جنيه

شركة الوطنية 7 جنيهات

شركة الفيروز 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

شركة العناني 6.5 جنيه

شركة أمات 5 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3.5 جنيه

شركة الوادي 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.