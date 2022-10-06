أسعار الكتاكيت اليوم 6-10-2022 في مصر.. من 50 قرشَا لـ 3 جنيهات ارتفاعات في الكتكوت

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم 6-10-2022 في مصر، بشركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بعد التذبذب الذي شهدته الشركات أول الأسبوع الجاري، وبلغت تلك الارتفاعات من 50 قرشَا وحتي 3 جنيهات دفعة واحدة في الكتكوت.

وما زالت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، تشهد حالة من عدم الاستقرار في حركة البيع والشراء، ما بين انخفاض وارتفاع.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8.75 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 7 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 10.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

شركة الوطنية 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة الفيروز 7 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة أمات 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة الوادي 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 6 جنيهات

المصرية الهولندية 7 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.