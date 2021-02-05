اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم 5-2-2021

زيادات جديدة للمرة الثانية خلال الشهر الجاري
محمد مجدي 11:24 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 11:24 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة 5-2-2021 ، بشكل كبير في حركة البيع والشراء، وذلك بعد استقرار دام ثلاثة أيام ، خلال تعاملات اليوم في أسواق الكتاكيت، ويأتي هذا الارتفاع هو الثاني في شهر فبراير الجاري، بعد حركة ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض الشركات ما بين 25 إلى 75 قرشا ، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي.

وقال أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، أن الارتفاعات تراوحت ما بين 1.5 الي 2.75 جنيه في الكتكوت الواحد بالشركات الكبرى العاملة في قطاع الدواجن .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة ، في الشركات الكبرى ، ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات اليوم ، والتي جاءت كالتالي، شركة الوطنية 9.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات ، شركة العناني بسعر 9.25 بدلا من 6.5 جنيه .

وشركة مصر العربية بسعر 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، شركة القاهرة للدواجن بسعر 7 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه، بينما الكتكوت الأبيض من 3 الي 4 جنيهات ، و الكتكوت الساسو من 3 الي 3.5 جنيه ، و الكتكوت البلدي من 3 الي 3.25 جنيه .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفعت اسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة ، لدى شركة الوادى للدواجن بنحو 2 جنيها ، حيث بلغ سعر البيع 8 جنيهات بدلا 6 جنيهات .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

كما ارتفعت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في سعر البيع اليوم الجمعة لدي الشركات بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة ، لتصل إلي 13.75 جنيه بدلا من 10.75 جنيه .

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بينما تستقر حركة بيع الكتاكيت عمر يوم واحد لدى الأهالى بنحو 9.5 جنيهات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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