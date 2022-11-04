أسعار الكتاكيت اليوم 4-11-2022 في مصر.. «الوطنية» تقفز 1.25 جنيه

ما زالت أسعار الكتاكيت اليوم 4-11-2022 في مصر، تشهد حالة من عدم الاستقرار في حركة البيع والشراء، حيث تراجع سعر البيع في عدد من الشركات، على الرغم من ارتفاعها، أمس الخميس، إضافة إلى ارتفاعات في شركات أخرى شهدت تراجعًا في أسعار أمس.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت بنحو 50 قرشًا، والوطنية بنحو 1.25 جنيه، بينما تراجعت الأسعار في المصرية الهولندية، والقاهرة للدواجن بنحو 75 قرشًا لكل منهما، مع استقرار حركة البيع والشراء في باقي شركات الدواجن الكبري العاملة بالسوق المحلية.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7.25 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

المصرية الهولندية 2.75 جنيه بدلًا من 3.5 جنيه

شركة الوطنية 7 جنيهات بدلًا من 5.75 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات

شركة العناني 6.25 جنيه

شركة أمات 4 جنيهات

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3 جنيهات بدلًا من 3.75 جنيه

شركة الوادي 5.25 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.