أسعار الكتاكيت اليوم 4-10-2022 في مصر.. أعلي سعر بيع 9.5 جنيه

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 4-10-2022 في مصر، ما بين ارتفاع وانخفاض في أسعار البيع بشركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بعد التذبذب الذي شهدته الشركات أول الأسبوع الجاري.

حيث ارتفعت أسعار البيع لدي العناني بنحو 25 قرشَا، ونيوهوب إيجيبت 25 قرشَا، والوطنية 50 قرشَا.

وتراجعت أسعار بيع الكتاكيت اليوم في القاهرة للدواجن بنحو 1 جنيه، والحمد للأعلاف والدواجن 1 جنيه، والفيروز 1 جنيه، ورواد النيل بنحو 25 قرشَا، والمصرية الهولندية بنحو 50 قرشَا.

وما زالت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، تشهد حالة من عدم الاستقرار في حركة البيع والشراء، ما بين انخفاض وارتفاع، ومازال أقل سعر بيع لدى شركة المصرية الهولندية 4 جنيهات، بينما شركة نيوهوب إيجيبت أعلي سعر بـ 9.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات.

شركة القاهرة للدواجن 4.75 جنيه بدلا من 5.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.5 جنيه بدلا من 9.25 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة الوطنية 7 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة الفيروز 6.5 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

شركة أمات 7 جنيهات

شركة الوادي 6.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 6 جنيهات بدلا من 6.25 جنيه

المصرية الهولندية 4 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.